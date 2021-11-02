Житель Рузаевского района подозревается в угоне автомобиля

В Рузаевском районе был задержан парень, который подозревается в угоне автомобиля.

В среду, 12 января, 26-летний житель указанного района утром завел принадлежащий ему автомобиль марки «Форд». Спустя несколько мгновений после этого молодой человек вспомнил, что забыл дома документы. Парень отправился домой, при этом он предварительно не заглушил мотор и не закрыл двери машины. Спустя несколько минут молодой человек вернулся обратно, к этому моменту его автомобиль был угнан.

Как выяснилось позже, машину угнал 24-летний парень, проходивший мимо дома пострадавшего. Молодой человек пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Поездка угонщика была не слишком долгой. Проехав два километра, парень потерял контроль над управлением, вследствие чего машина въехала в сугроб.

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Источник: 13.мвд.рф