В Саранске местного жителя осудили за разбойное нападение

Житель Саранска, обвиняемый в разбойном нападении, несколько ближайших лет проведет за решеткой.

В прошлом году 45-летний преступник, находясь на улице Пролетарской в состоянии алкогольного опьянения, напал на случайного прохожего. Первая часть данного злодеяния представляла собой избиение пострадавшего. Приступив ко второму этапу практической реализации своего преступного замысла, осужденный похитил у прохожего мобильный телефон.

В конце осени минувшего года Пролетарский районный суд Саранска приговорил преступника к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы. Факт своей вины горожанин никоим образом не оспаривал, но решение судьи его адвокат счел чрезмерным. Верховный суд Мордовии, рассмотрев апелляционное обращение по данному делу, оставил приговор без изменений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru