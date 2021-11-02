Сотрудники Росгвардии задержали жителя Кочкуровского района, который находится в розыске

В Мордовии сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который был объявлен в розыск.

Утром 13 января в Ардатовском районе сотрудники упомянутого ведомства, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на транспортное средство, номер которого соответствовал номеру, указанному в ранее переданной ориентировки.

Остановив машину, стражи порядка выяснили, что за рулем находится 27-летний житель Кочкуровского района, который был объявлен в розыск по причине подозрения в причастности к совершению противозаконных действий мошеннического характера.

Также читайте о том, что в Саранске местного жителя осудили за разбойное нападение.

Источник: 13.rosguard.gov.ru