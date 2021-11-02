Сотрудники Росгвардии задержали жителя Кочкуровского района, который находится в розыске

В Мордовии сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который был объявлен в розыск.
Утром 13 января в Ардатовском районе сотрудники упомянутого ведомства, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на транспортное средство, номер которого соответствовал номеру, указанному в ранее переданной ориентировки.
Остановив машину, стражи порядка выяснили, что за рулем находится 27-летний житель Кочкуровского района, который был объявлен в розыск по причине подозрения в причастности к совершению противозаконных действий мошеннического характера.
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Источник: 13.rosguard.gov.ru