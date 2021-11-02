Житель Мордовии подозревается в угоне автомобиля, принадлежащего его родному брату

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в угоне автомобиля, принадлежащего его брату.

В начале нынешней недели житель Саранска, проживающий в доме, расположенном по адресу – улица М. Расковой, обратился в полицию с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля марки «Лада-Приора». В этот момент мужчина и не подозревал, что результат поисков преступника заставит его разочароваться в моральных качествах родного брата.

Как выяснили стражи порядка, 19-летний родной брат заявителя, некоторое время проживавший у последнего, будучи при этом жителем населенного пункта Кемля, взял ключи от машины родственника, никого не проинформировав о своих действиях. Отдельно следует обратить внимание на том, что у парня нет водительского удостоверения. На машине брата молодой человек отправился в Кемлю, дабы навестить своих знакомых.

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Источник: 13.мвд.рф