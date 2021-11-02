Была осуждена мошенница из Красноярска, похитившая деньги у жителя Мордовии

Суд назначил меру наказания мошеннице из Красноярска, которая похитила денежные средства у жителя Мордовии.

Недавно житель Мордовии на одном из сайтов знакомств начал посредством переписки общаться с 32-летней жительницей Красноярска. Последняя во время виртуального диалога неоднократно жаловалась своему собеседнику на различные жизненные трудности, среди которых крайне сложное финансовое положение, отсутствие постоянного места работы, проблемы с жильем и прочие неурядицы.

Житель Мордовии, желая оказать помощь жительнице Красноярска, предложил ей переехать к нему. Последняя данное предложение приняла, но попросила перечислить деньги на билет, в очередной раз пожаловавшись на недостаток денег. Житель Мордовии перечислил собеседнице 10 тыс. рублей. С переездом жительница Красноярска не спешила, объясняя отсутствие возможности быстрой реализации предложения мужчины необходимостью закончить определенные дела.

Спустя некоторое время женщина попросила пострадавшего перечислить ещё 12 тыс. рублей, сообщив о существенном росте стоимости билета до Мордовии. Мужчина, осознав после данной просьбы, что имеет дело с мошенницей, обратился в полицию.

Суд приговорил жительницу Красноярска к 300 часам обязательных работ.

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Источник: 13.мвд.рф