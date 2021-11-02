Работница одного из магазинов Саранска подозревается в присвоении денег

В Саранске местная жительница была привлечена к уголовной ответственности в связи с причастностью к совершению действия по противозаконному присвоению денежных средств.

В первой половине осени минувшего года 23-летняя жительница Саранска, осуществляя трудовую деятельность в качестве продавщицы магазина, специализирующегося на реализации сумок, решила улучшить свое материальное положение противозаконным способом.

Криминальный эпизод в биографии горожанки появился после того, как она, не имея никаких законных оснований, присвоила денежные средства в сумме 42,1 тыс. рублей. Эти деньги принадлежали магазину, распоряжаться данными финансовыми средствами девушка не имела права.

Известно, что горожанка не пробивала чеки, забирая себе выручку.

Расследование уголовного дела в отношении жительницы Саранска, имеющей склонность к незаконному обогащению, продолжается.

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Источник: 13.мвд.рф