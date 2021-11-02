Полицейские изъяли синтетические наркотики у безработного жителя Саранска

В Лямбирском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан безработный молодой человек, подозреваемый в хранении наркотиков.

На днях неподалеку от населенного пункта Атемар стражами порядка был остановлен автомобиль марки «Хендай». Для 27-летнего жителя Саранска, не имеющего постоянного места работы, это завершение поездки также стало завершением его существования в социуме в статусе законопослушного гражданина. У данного молодого человека, находившегося в салоне машины в качестве пассажира, были изъяты синтетические наркотики массой 2,9 г.

Житель Саранска заявил, что приобрел запрещенное вещество с целью личного потребления. Наркотики парень забрал в так называемом тайнике, лично не контактируя с продавцом.

Парень был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф