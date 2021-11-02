В Мордовии жителей Саратовской области осудили за покушение на сбыт наркотиков

В Мордовии был оглашен приговор суда в отношении жителей Саратовской области, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков.

В прошлом году двое жителей указанного региона РФ 25- и 30-летнего возраста, действуя согласно ранее достигнутой договоренности о совместной преступной деятельности, приобрели наркотики. Запрещенные вещества злоумышленники планировали сбыть через так называемые тайники на территории Мордовии и других регионов России.

В конце июня минувшего года стражи порядка задержали жителей Саратовской области в Рузаевском районе. Общая масса наркотиков, которые были изъяты у преступников, составила более 700 г.

Суд приговорил каждого из преступников к 7 годам лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф