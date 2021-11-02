В Мордовии пенсионер попал в больницу с отравлением

В Мордовии пенсионер оказался на больничной койке из-за отравления.

Известно, что недавно в одну из больниц Саранска был доставлен местный житель 71-летнего возраста. Имело место резкое ухудшение самочувствия пожилого горожанина. Произошло это из-за отравления.

Точная причина отравления пока что не была установлена. При этом можно предположить, что пенсионер мог отравиться лекарствами, которые он принимает в связи с недавно перенесенным инсультом.

В настоящее время пожилой горожанин находится под наблюдением врачей.

Также читайте о том, что житель Мордовии подозревается в угоне автомобиля, принадлежащего его родному брату.

Источник: izvmor.ru