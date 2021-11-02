В Мордовии 4-летний ребенок ошпарил ноги

В Мордовии 4-летний мальчик обварил ноги, оставшись без присмотра со стороны взрослых.

Несколько дней назад 4-летний ребенок, проживающий на территории Ардатовского района республики, остался без присмотра взрослых. В этот период времени, когда действия мальчика никем не контролировались, он потянулся за кастрюлей, стоявшей на газовой плите, которая в данный момент была включена.

Прикоснувшись к горячей кастрюле, несовершеннолетний житель Мордовии резко убрал руку, нечаянно опрокинув посуду на себя.

В результате данного инцидента мальчик получил ожоги ног. Ребенок был госпитализирован.

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Источник: izvmor.ru