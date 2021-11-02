В Лямбирском районе в результате ДТП пострадали пять человек

В Лямбирском районе пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей.

Ранним утром минувшего воскресенья, 16 января, 7-й километр региональной автомобильной магистрали, пролегающей между Саранском и Берсеневкой, стал местом аварии, которая для нескольких человек обернулась получением разного рода телесных повреждений.

Инцидент был спровоцирован тем, что 44-летний мужчина, управлявший автомобилем марки «Лада-Гранта», в процессе движения перестал контролировать дорожную обстановку. Обернулось это тем, что машина, водитель которой никоим образом не влиял на её движение в результате потери контроля над управлением, оказалась на встречной полосе. После этого транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Лада-Ларгус».

Виновник аварии, а также мужчина, управлявший второй машиной, были госпитализированы. Кроме того, два 23-летних парня и их знакомый 24-летнего возраста, которые находились в салоне «Гранты» в качестве пассажиров, были травмированы, но госпитализация в данном случае не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф