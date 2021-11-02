Житель Зубово-Полянского района был осужден за нападение на полицейских

Условный тюремный срок появился в списке эпизодов жизни 38-летнего гражданина, приживающего в Зубово-Полянском районе, который напал на полицейских.

В конце весны прошлого года указанный мужчина, будучи пьяным, вызвал полицейских. Затем гражданин совершил нападение на двух прибывших по вызову стражей порядка. В результате действий осужденного один из стражей порядка получил телесные повреждения, которые были квалифицированы в качестве повлекших легкий вред здоровью.

Можно предположить, что действия гражданина были обусловлены жаждой так называемых пьяных развлечений, которые порой имеют крайне трагические последствия.

Суд назначил преступнику наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

Читайте также о том, что в Мордовии жителей Саратовской области осудили за покушение на сбыт наркотиков.

Источник: mordovia.sledcom.ru