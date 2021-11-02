В Рузаевском районе столкнулись автобус и легковушка

В Рузаевском районе нарушение скоростного режима стало причиной столкновения легкового автомобиля и автобуса.

Вчера, 16 января, тишину воскресного вечера на 22-м километре дороги между Саранском и Рузаевкой нарушило ДТП с участием автобуса марки ПАЗ и легкового автомобиля марки ВАЗ-211440. Цепочка разного рода обстоятельств, которые прошлым вечером, в конечном итоге спровоцировали ДТП.

Началась с того, что 29-летний гражданин, находившийся за рулем легковушки, превысил скорость. Не сумев совладать с процессом управления на высокой скорости, упомянутый водитель допустил выезд машины на встречную полосу. Затем транспортное средство столкнулось с автобусом марки ПАЗ.

После столкновения транспортных средств медицинская помощь понадобилась только водителю легковушки.

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Источник: гибдд.рф