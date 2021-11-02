В Ромодановском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Ромодановском районе на днях произошло трагическое происшествие, подтверждающее пагубность пристрастия к вождению на высокой скорости.

В ночь на 14 января на 20-м километре региональной дороги между Саранском, Ромоданово и Б. Игнатово процесс движения автомобиля марки «Ауди» прервала рамка весового контроля. Транспортное средство врезалось в данную рамку из-за того, что 33-летний мужчина, находившийся за рулем транспортного средства, перестал контролировать процесс управления вследствие превышения скорости.

Для автомобилиста ДТП закончилось самым трагическим образом. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.

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Источник: гибдд.рф