В Инсарском районе ДТП унесло жизнь 43-летнего мужчины

В Инсарском районе очередной выезд автомобиля на полосу встречного движения, являющийся происшествием достаточно распространенным, стоил жизни мужчине.

Днём 14 января на 29-м километре дороги между Рузаевкой и Торбеево процесс движения транспортных средств был приостановлен. Причиной тому стало ДТП. Трагическое событие было спровоцировано тем, что 43-летний мужчина, управлявший автомобилем марки «Рено», превысив скорость, не сумел удержать машину в пределах своей полосы движения. Оказавшись на встречной полосе, транспортное средство столкнулось с автомобилем марки «Тойота».

От полученных травм водитель «Рено» скончался. Мужчина умер в машине скорой помощи при транспортировке в больницу. Кроме того, была госпитализирована 35-летняя пассажирка второго автомобиля.

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Источник: гибдд.рф