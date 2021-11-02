В Саранске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина оказалась в больнице по вине автомобилиста, который решил, что его процесс движения не может быть прерван пешеходным переходом.

Ранним утром пятницы, 14 января, на улице Васенко 55-летняя женщина получила травмы из-за того, что её сбил автомобиль марки «Ниссан». Произошло это по причине того, что 66-летний мужчина, находившийся за рулем транспортного средства, проигнорировав элементарные нормы безопасности, не остановился перед пешеходным переходом, по которому шла пострадавшая.

Женщина была доставлена в одну из больниц города. Получив необходимую медицинскую помощь, горожанка отправилась домой.

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Источник: гибдд.рф