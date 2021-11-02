В Рузаевском районе в результате ДТП пострадала 67-летняя женщина

В Рузавском районе по вине водителя иномарки 67-летняя гражданка оказалась на больничной койке.

В данном случае решающим фактором негативного характера стала элементарная невнимательность. На 294-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов, автомобиль марки «Фольксваген», которым управлял 69-летний гражданин, двигался задним ходом. Водитель иномарки не проявил должную степень внимательности при выполнении потенциально опасного маневра, в результате чего машина врезалась в автомобиль марки «Лада-Приора».

В данном случае не обошлось без пострадавших. Травмы получила 67-летняя пассажирка «Приоры». Медики, которые оказывали женщине первую необходимую помощь на месте аварии, приняли решение о её госпитализации.

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Источник: гибдд.рф