В Краснослободском районе легковушка врезалась в грузовик

В Краснослободском районе неточность автомобилиста в деле соблюдения безопасной дистанции стала причиной ДТП.

Вечером минувшей пятницы, 14 января, на 97-м километре магистрали, соединяющей Саранск и федеральную трассу «Урал», 57-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки «Фольксваген», не смог поделить проезжую часть с грузовиком марки «Скания». Водитель легковушки должным образом не сумел рассчитать безопасную дистанцию до второго транспортного средства, совершавшего движение в попутном направлении.

ДТП стало причиной получения травм 48-летней пассажиркой легкового автомобиля.

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Источник: гибдд.рф