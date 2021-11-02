В Саранске в результате ДТП пострадала 22-летняя девушка

В Октябрьском районе Саранска игнорирование норм о необходимости предоставления преимущества в движении спровоцировало ДТП.

Вечером 14 января 57-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Веста», на улице Косарева начал совершать левый поворот. При выполнении данного маневра, который при определенном стечении обстоятельств может представлять собой угрозу безопасности, мужчина не уступил дорогу автомобилю марки «Лифан», хотя в этой ситуации преимущество на проезжей части принадлежало именно второй машине. В итоге произошло столкновение автомобилей.

Травмы получила 22-летняя пассажирка «Лифана». По предварительным данным, речь идет о телесных повреждениях легкой степени тяжести.

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Источник: гибдд.рф