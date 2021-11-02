В Чамзинском районе в результате ДТП погиб 52-летний мужчина

В Чамзинском районе выезд автомобиля на полосу встречного движения запустил цепочку мелких событий, ставших в конечном итоге причиной гибели человека.

Ранним утром 17 января на 45-м километре трассы между Саранском и Ульяновском 50-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», допустил превышение скорости. Справиться с управлением после нарушения скоростного режима мужчина не смог, в результате чего транспортное средство, начав двигаться по хаотической траектории, оказалось на встречной полосе. Затем произошло столкновение машины с автомобилем марки «Мазда».

Жертвой данного ДТП стал 52-летний пассажир «Калины». Мужчина скончался на месте аварии. Виновник ДТП и 60-летний водитель иномарки были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф