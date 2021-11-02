В Мордовии суд признал недействительным договор аренды нежилого помещения

В Мордовии судом было удовлетворено исковое заявление прокуратуры о прекращении юридического действия договора аренды нежилого помещения.

В первой половине осени прошлого года ГУП РМ «Луховское» и ООО Многоотраслевое коммерческое производственное предприятие «НАСКА» заключили договор о передаче во временное пользование постройки, относящейся к категории нежилых помещений. Недвижимость предоставлялась на правах аренды.

Прокуратура оспорила данную сделку по причине того, что она была заключена без предварительного проведения торгов, что представляет собой нарушение норм действующего законодательства.

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Источник: epp.genproc.gov.ru