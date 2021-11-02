В Саранске жителя Ульяновска осудили за покушение на сбыт наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении жителя Ульяновска, решившего получить прибыль посредством участия в противозаконном бизнесе, связанном с оборотом наркотиков.

В июле прошлого года 33-летний житель Ульяновской области вступил в преступный сговор с неизвестным гражданином, чья личность до сих пор не была установлена. Криминальные намерения партнеров по преступному бизнесу были связаны со сбытом наркотиков. На территории Ульяновской области 33-летний гражданин забрал партию запрещенных веществ, с которой отправился в Мордовии с целью последующего сбыта наркотиков в республике.

Житель Ульяновска, приехав в Саранск, оборудовал несколько так называемых тайников, планируя разместить сведения о местах их размещения на нескольких сайтах. Реализовать преступный замысел до конца мужчина не смог, поскольку его задержали стражи порядка. Масса запрещенных веществ, изъятых у жителя Ульяновска, составила 67 г.

Суд приговорил преступника к лишению свободы сроком на 6 лет.

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Источник: epp.genproc.gov.ru