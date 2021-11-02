В Саранске в ДТП пострадала 44-летняя женщина

В Саранске автомобилист, не сумевший обеспечить безопасный скоростной режим, устроил ДТП, в котором пострадала женщина.

Ранним утром прошлого понедельника, 17 января, в одну из больниц Саранска была доставлена 44-летняя женщина. Данная гражданка получила серьезные телесные повреждения, по причине чего в ближайшее время ей предстоит пройти курс стационарного лечения. Женщина была травмирована в результате ДТП на улице Веселовского.

Указанная гражданка находилась в салоне легкового автомобиля марки «Хендай» в качестве пассажирки. Транспортным средством управлял 41-летний мужчина. Последний не смог обеспечить безопасный скоростной режим, из-за чего легковушка врезалась в грузовик марки «МАН», остановившийся впереди.

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Источник: гибдд.рф