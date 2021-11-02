В Краснослободском районе в результате ДТП пострадал 59-летний водитель внедорожника

В Краснослободском районе водитель внедорожника, проявивший оплошность по части соблюдения скоростного режима, оказался на больничной койке.

Утром 17 января в районе 121-го километра магистрали между Саранском и федеральной трассой «Урал» произошло ДТП. В кювет вылетел внедорожник марки «Тойота». На этом события минувшего январского дня не закончились. Оказавшись в кювет, транспортное средство врезалось в дерево. Гражданин 59-летнего возраста, управлявший внедорожником, был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД, изучив все обстоятельства ДТП, выяснили, что машина оказалась за пределами проезжей части из-за того, что 59-летний автомобилист превысил скорость.

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Источник: гибдд.рф