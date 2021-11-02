В Октябрьском районе Саранска произошло ДТП с участием двух автомобилей

На территории Октябрьского района Саранска не смогли поделить дорогу два автомобиля.

Утро минувшего понедельника, 17 января, на улице П. Морозова началось не самым лучшим образом. По данному адресу автомобиль марки «Мазда» врезался в автомобиль марки «Ниссан». Как выяснилось, 38-летний гражданин, управлявший первым транспортным средством, превысив скорость, не сумел совершить остановку, максимально приблизившийся ко второй машине, двигавшейся в попутном направлении.

Медицинская помощь понадобилась 57-летней женщине, которая находилась в салоне «Ниссана» в качестве пассажирке.

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Источник: гибдд.рф