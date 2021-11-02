В Саранске 25-летний парень пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Саранске скоро окажется на скамье подсудимых местный житель, совершивший преступление мошеннического характера в отношении своей знакомой.

В 2019 году 25-летний житель Саранска попросил свою знакомую того же возраста приобрести в кредит мобильный телефон стоимостью 59 тыс. рублей. При этом парень пообещал самостоятельно вносить платежи на постоянной основе. Свою же просьбу молодой человек объяснил тем, что его кредитная история содержит в себе сведения, которые могут смутить работников банка.

Девушка выполнила просьбу знакомого. Последний, получив мобильный телефон, сдал его в комиссионный магазин. Вносить платежи парень не стал.

В определенный момент пострадавшая начала получать уведомления о задолженности по кредиту. Парень обещал решить данный вопрос, но от слов к действиям он так и не перешел.

Также читайте о том, что в Саранске жителя Ульяновска осудили за покушение на сбыт наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф