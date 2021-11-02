В Мордовии в 2021 году вырос уровень преступности

В Мордовии по итогам прошлого года был зафиксирован рост уровня преступности.

Сотрудниками правоохранительных органов в период с 1 января по 31 декабря минувшего года было зафиксировано 8533 противозаконных действия, совершенных на территории республики, что на 3,3% превышает прошлогодний показатель.

В Мордовии наиболее распространенным типом преступлений являются кражи. Доля данной разновидности противозаконных действий в общей структуре преступности находится на отметке в 26,5%.

В течение минувшего года в республике в результате преступлений погибли 116 человек.

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Источник: epp.genproc.gov.ru