Семья из Рузаевки перечислила мошенникам более 2 миллионов рублей

В Рузаевке семья перечислила мошенникам крупную сумму денежных средств.

В середине декабря прошлого года на мобильный телефон 52-летней жительницы указанного населенного пункта поступил звонок от неизвестного гражданина, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Последний сообщил о попытке посторонних лиц оформить кредит на имя женщины. Затем горожанка начала следовать указаниям незнакомца, воспринимая их в качестве своего рода средства пресечения мошеннического вмешательства.

В итоге женщина оформила кредит в размере 700 тыс. рублей. Горожанка перечислила деньги на продиктованный незнакомцем счет.

В первой половине января текущего года 55-летний супруг пострадавшей и её 29-летний сын под тем же предлогом перечислили мошенникам деньги в размере более 1,5 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф