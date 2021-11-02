Жительница Саранска подозревается в краже денег с банковского счета своего родственника

В Саранске местная жительница, похитившая денежные средства с банковского счета своего родственника, была привлечена к уголовной ответственности.

В конце осени минувшего года 35-летняя жительница Саранска начала получать уведомления о перечислении денежных средств на банковский счет своего родственника. Женщина попросила мужчину продиктовать ей номер его банковской карты. Данную информацию горожанка хотела получить, дабы отключить уведомления.

После того, как женщина узнала номер карты родственника, в её сознании возник преступный замысел, которому она даже не пыталась противиться. Женщина начала переводить со счета мужчины на свой счет денежные средства. Было совершено несколько эпизодов кражи денег. Горожанка похитила у пострадавшего 9,9 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф