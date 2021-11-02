В УФСИН РФ по Мордовии прошли пожарно-тактические занятия

На базе отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии были проведены пожарно-тактические занятия с использованием специальной техники.

В указанных мероприятиях профилактического характера приняли участие представители пожарной части, функционирующей на базе исправительной колонии № 11. Также участниками данных занятий стали сотрудники отдела по конвоированию упомянутого исправительного учреждения.

В рамках рассматриваемых мероприятий были отработаны действия по ликвидации условного возгорания в административном здании.

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Источник: 13.fsin.gov.ru