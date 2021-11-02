В одной из колоний Мордовии прошли конкурсы

В одной из исправительных колоний Мордовии были проведены новогодние конкурсы.

В рамках одного из конкурсов осужденные женщины, которые отбывают наказание в исправительной колонии № 2, представили работы на тему новогоднего декора.

В ходе второго конкурса заключенные предложили свои версии оформления камина по случаю январских праздников.

Кроме того, был проведен конкурс снеговиков.

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Источник: 13.fsin.gov.ru