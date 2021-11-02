В Мордовии женщина пыталась передать осужденному мобильный телефон

В Мордовии женщина пыталась передать осужденному предмет, использование которого запрещено действующим регламентом отбывания наказания.

Некоторое время назад в исправительную колонию № 11 прибыла гражданка. Визит данной женщины был обусловлен свиданием с осужденным, который за совершение противоправного действия был приговорен судом к лишению свободы на 1 год и 1 месяц.

В сумке указанной гражданки был обнаружен мобильный телефон, который она намеревалась передать осужденному. В ближайшее время женщина понесет ответственность за попытку нарушения регламента отбывания наказания в исправительном учреждении.

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Источник: 13.fsin.gov.ru