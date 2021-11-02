В Саранске житель Чебоксар был осужден за приобретение и хранение наркотиков

В Саранске выслушал приговор суда житель Чебоксар, который был уличен в причастности к приобретению и хранению наркотиков.

В конце лета прошлого года 23-летний житель указанного города гостил у своих знакомых, которые проживают в Саранске. Во время своего пребывания в Мордовии молодой человек решил скрасить досуг с помощью запрещенных веществ. На одном из сайтов житель Чебоксар приобрел синтетические наркотики массой 0,97 г, которые затем забрал в так называемом тайнике.

Затуманить свой разум посредством употребления запрещенного вещества молодой человек не успел, поскольку был задержан стражами порядка.

Суд приговорил жителя Чебоксар к 1 году лишения свободы условно.

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Источник: epp.genproc.gov.ru