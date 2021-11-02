В Саранске в 2021 году вырос уровень преступности

Пресс-служба прокуратуры Мордовии сообщила о росте уровня преступности на территории Саранска по итогам прошлого года.

На протяжении 2021 года в городе было совершено 4231 преступление. По сравнению с аналогичным показателем за позапрошлый год наблюдается активизация деятельности в криминальной сфере на уровне 1,4%.

По итогам прошлого года наиболее высокий уровень преступности был зафиксирован в Ленинском районе города. На территории данного района в течение минувшего года стражи порядка зарегистрировали 1672 случая совершения действий противозаконного характера.

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Источник: epp.genproc.gov.ru