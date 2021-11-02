Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки сим-карты

В Мордовии женщина, прибывшая на свидание в одну из местных колоний, получила проблемы с законом.

В данном случае имеет место вина исключительно указанной гражданки. Женщина решила навестить осужденного, который отбывает наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии № 17. Последний за совершение преступления был приговорен судом к 9 годам и 3 месяцам тюремного заключения.

Разрешением на длительное свидание женщина так и не воспользовалась. Сотрудники исправительного учреждения обнаружили в её кошельке сим-карту, которую она намеревалась передать заключенному вопреки запрету на использование средств связи преступниками, находящимися в местах лишения свободы.

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Источник: 13.fsin.gov.ru