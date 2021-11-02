В Чамзинском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб 23-летний парень

В Чамзинском районе потерял контроля над управлением машиной стоила жизни 23-летнему автомобилисту.

Трагическое происшествие, унесшее жизнь молодого человека, произошло днём 18 января на 46-м километре трассы, пролегающей между Саранском и Ульяновском. Предварительная версия ДТП гласит, что легковушка марки «Форд» выехала на встречную полосу, после чего имело место столкновение с грузовым автомобилем марки КамАЗ.

Выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения, по предварительным данным, стал результатом того, что 23-летний гражданин, находившийся за рулем данного транспортного средства, не сумел справиться с управлением. По какой причине молодой человек не смог удержать машину в пределах своей полосы, не сообщается.

ДТП оказалось последним эпизодом жизни 23-летнего парня. Травмы, которые он получил в результате столкновения, остановили его сердце.

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Источник: гибдд.рф