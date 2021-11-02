В Саранске автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

В Саранске автомобилист, сбивший девушку, попытался избежать ответственности за свои действия.

Днём 18 января 61-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Лада-Калина», ехал по улице Пролетарской. Приближаясь к пешеходному переходу, мужчина не сбавил скорость движения, что в итоге повлекло за собой крайне негативные последствия. Машина под управлением далеко не самого ответственного автомобилиста сбила 20-летнюю девушку. Последняя в момент ДТП находилась на пешеходном переходе.

Автомобилист, испугавшись ответственности за свое пренебрежение нормами, предусмотренными ПДД, скрылся с места аварии. Но намерение мужчины остаться незамеченным не было реализовано. В кратчайшие сроки автомобилиста задержали стражи порядка.

Девушка самостоятельно обращалась за помощью в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф