В Саранске автомобиль врезался в столб

В Октябрьском районе Саранска движение на высокой скорости стало причиной ДТП, в котором пострадали два человека.

Утром 19 января в посёлке Николаевка автомобиль марки «Киа» представил гражданам своего рода наглядную демонстрацию того, к каким последствиям может привести превышение скорости. Гражданин 36-летнего возраста, управлявший данным транспортным средством, то ли из-за спешки, то ли в связи с желанием максимально остро ощутить быстрое движение, нарушил скоростной режим.

Движение на высокой скорости оказалось не под силу водителю иномарки. Машина, которой уже не управлял автомобилист, сначала наехала на дорожное ограждение, а затем врезалась в столб.

Водитель и его 37-летний пассажир были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф