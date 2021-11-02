В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадал мужчина

На территории Октябрьского района Саранска из-за машин, которые не поделили дорогу, пострадал человек.

Вечером прошлой среды, 19 января, на улице Косарева горожане стали свидетелями столкновения двух автомобилей марок ВАЗ-21124 и «Киа-Рио». В настоящее время имеются предварительные сведения, согласно которым авария была спровоцирована потерей контроля над управлением первым транспортным средством. За рулем данной машины находился 39-летний гражданин. По какой причине мужчина не сумел должным образом обеспечить контроль над процессом движения автомобиля, не сообщается.

Водителю «Киа», возраст которого не сообщается, понадобилась помощь медиков.

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Источник: гибдд.рф