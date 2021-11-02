В Саранске был задержан мужчина, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан гражданин, который находится в розыске.

Вечером 18 января экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на 52-летнего гражданина. Внешность последнего соответствовала внешнему виду преступника, ориентировка на которого ранее была передана стражам порядка. Данный гражданин пытался избежать ответственности за совершение противозаконного действия, связанного с похищением алкогольной продукции, в связи с чем его объявили в розыск.

Убежать от закона мужчине не удалось, поскольку его задержали сотрудники Росгвардии.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru