В Рузаевке сотрудники Росгвардии задержали женщину, пытавшуюся похитить товары из магазина

В Рузаевке стражами порядка была задержана женщина, которая намеревалась похитить товары из магазина.

На днях один из магазинов указанного населенного пункта посетила местная жительница 1964 года рождения. С точки зрения норм действующего законодательства посещение данной гражданкой торгового заведения оказалось противоправным. Сам факт пребывания женщины в магазине преступлением не является, но то, что она попыталась пронести мимо кассы спрятанные в сумку товары, представляет собой явное нарушение закона.

Действия горожанки были замечены сотрудниками магазина. Последние вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали женщину.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru