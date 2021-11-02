В одной из колоний Мордовии были подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности за 2021 год

В Мордовии были подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности исправительной колонии № 14 за прошлый год.

Осужденным, отбывающим наказание в указанном исправительном учреждении, которые в минувшем году продемонстрировали успехи по части осуществления трудовой деятельности и отличились в деле соблюдения норм поведения, были вручены грамоты и подарки.

Привлечение заключенных к труду формирует у них стойкий интерес к результатам своей работы.

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Источник: 13.fsin.gov.ru