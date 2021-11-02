В Мордовии инспекторы ДПС задержали мужчин, подозреваемых в краже

В Зубовой Поляне инспекторами ДПС были задержаны мужчины, которые подозреваются в совершении кражи.

На днях наряд ДПС, который нес службу в указанном населенном пункте, получил сообщение о том, что на автомобиле марки «Киа-Оптима» с неустановленным государственным регистрационным знаком могут передвигаться мужчины, подозреваемые в причастности к краже товаров из торгового центра, расположенного в Пензе.

Спустя некоторое время инспекторы ДПС остановили транспортное средство, в салоне которого находились подозреваемые.

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Источник: гибдд.рф