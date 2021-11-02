В Саранске был задержан мужчина, пытавшийся похитить спиртные напитки из магазина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали очередного любителя распивать спиртные напитки за чужой счет.

На днях попытка похищения алкогольной продукции была зафиксирована в сетевом магазине, расположенном по адресу – улица Ботевградская. Прибывшие по данному адресу сотрудники Росгвардии выяснили, что 55-летний посетитель указанного торгового заведения попытался пройти мимо кассы, не оплатив свои покупки в виде спиртных напитков.

Реализовать преступный замысел, который чреват не только проблемами с законом, но и проблемами со здоровьем в случае неумеренного подхода к данному пристрастию, горожанин не смог. Действия мужчины были пресечены работниками магазина.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru