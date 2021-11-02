Прокурор Мордовии провел личный прием граждан

Вчера, 19 января, прокурором Мордовии Василием Щербаковым был проведен личный прием граждан.

За помощью по различным вопросам к главе указанного ведомства обратились девять граждан.

Жители Мордовии рассказали прокурору о случаях игнорирования норм законодательства в сфере трудовых взаимоотношений. Также граждане проинформировали Василия Щербакова о фактах нарушения их прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Помимо этого, во время приема были рассмотрены вопросы, касающиеся игнорирования жилищных прав жителей республики.

По всем обращениям будут организованы прокурорские проверки.

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Источник: epp.genproc.gov.ru