Житель Саранска фиктивно прописал в принадлежащем ему доме нескольких иностранцев

В Саранске местный житель может стать фигурантом уголовного дела из-за игнорирования норм действующего миграционного законодательства.

В конце прошлого года в частном доме, расположенном на территории посёлка Ялга, появились новые жильцы. Официальная документация гласила, что новыми обитателями данной постройки стали трое граждан Узбекистана 1989, 1998 и 2000 годов рождения. Но со временем стражи порядка выяснили, что в данном случае процедура регистрации иностранцев имела сугубо формальный характер. Последние проживали по другому адресу, а 50-летний владелец дома жилье им предоставлять не собирался.

Сейчас решается вопрос о привлечении хозяина жилой постройки к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф