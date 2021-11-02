Был задержан житель Ульяновска, подозреваемый в краже товаров из магазинов, расположенных в Саранске

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан житель Ульяновска, который подозревается в краже товаров из супермаркетов, расположенных в Саранске.

Согласно сведениям, опубликованным пресс-службой МВД по Мордовии, некоторое время назад 18-летний житель Ульяновска вместе со своей подругой приехал в Саранск. Молодые люди посетили Мордовию в качестве туристов. Прогуливаясь по Саранску, парень решил, что он не может уехать домой с пустыми руками, но данные мысли гостя города касались криминального намерения.

Посетив один из супермаркетов Сваранска, житель Ульяновска, действуя с целью воплощения в жизнь упомянутых намерений, похитил восемь упаковок сыра, две банки кофе и две бутылки коньяка. Данные товары парень спрятал под одежду, а затем пронес их мимо кассы. Оставив продукцию в салоне машины, на которой молодые люди приехали в Саранск, житель Ульяновск направился в другой супермаркет, где, действуя согласно описанной методике, похитил три бутылки виски и ещё несколько пачек сыра.

Товары из магазинов Саранска молодой человек, вернувшись домой, продал на рынке за 3 тыс. рублей, хотя реальная стоимость данной продукции превышает 6 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф