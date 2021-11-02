Житель Мордовии подозревается в краже пива и рыбы из магазина

В Мордовии полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже пива и рыбы из магазина.

В конце прошлой недели 41-летний житель Саранска отправился в гости к своим родственникам, которые проживают на территории Ичалковского района. В населенном пункте, в который направлялся горожанин, нет магазина, по причине чего он решил посетить торговую точку, расположенную в селе Парадеево.

В момент визита жителя Саранска магазин был закрыт. Этот факт не стал преградой для мужчины. Он проник в торговое помещение через открытое окно. Похитив 12 бутылок пива и филе горбуши общей стоимостью 1320 рублей, мужчина заметил, что к магазину подходят люди. Дабы не навлечь на себя разного рода подозрения, гражданин подошел к окну и сообщил, что откроет дверь. Затем житель Саранска через запасной выход покинул место преступления.

Направляясь к родственникам, мужчина выпил несколько бутылок пива. Гражданин решил спрятать продукцию в укромном месте. В тот момент, когда мужчина прятал товары, его задержали полицейским. Будучи пойманным с поличным, горожанин полностью признался в содеянном.

Также читайте о том, что был задержан житель Ульяновска, подозреваемый в краже товаров из магазинов, расположенных в Саранске.

Источник: 13.мвд.рф