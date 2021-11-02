Житель Саранска лишился денег, пытаясь продать швейную машинку

В Саранске попытка местного жителя продать швейную машинку обернулась потерей денежных средств.

Недавно 52-летний горожанин на одном из сайтов разместил объявление о продаже швейной машинки. Отклик со стороны покупателей ждать себя не заставил. С мужчиной вышел на связь неизвестный гражданин, заявивший, что он, ознакомившись с текстом объявления, принял решение о приобретении товара. Якобы покупатель, который как оказалось позже, швейной машинкой вовсе не заинтересовался, под предлогом перечисления оплаты попросил продавца сообщить данные его банковской карты.

Житель Саранска, не сомневаясь в честности собеседника, что в итоге ему весьма дорого стоило, продиктовал необходимую информацию. Оплату горожанину никто так и не перечислил, но в данном случае это не стало основной проблемой. С банковского счета мужчины после его общения с якобы покупателем исчезли денежные средства в сумме 149,6 тыс. рублей. Собеседник жителя Саранска после этого перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф