Мошенники обманули жителя Саранска, решившего воспользоваться интимными услугами

В Саранске местный житель, решивший провести зимний вечер в компании представительницы сферы оказания интимных услуг, лишился денег.

Несколько дней назад 25-летний горожанин на одном из сайтов обнаружил объявление, содержащее информацию о возможности вступления в интимную связь с незнакомыми девушками на платной основе.

Горожанин позвонил по телефонному номеру, указанному в объявлении. На связь с парнем вышел неизвестный гражданин, представившийся администратором салона по предоставлению упомянутых услуг. Последний сообщил, что перед визитом девушки молодой человек должен перечислить деньги в качестве страховки, гарантирующей безопасность сотрудницы сферы так называемой продажной любви.

Парень перевел денежные средства, после чего оказалось, что ему нужно заплатить за сам выезд гражданки с низкой социальной ответственностью. Горожанин выполнил и это требование. Затем выяснилось, что парню нужно внести предоплату в размере 100%. Пострадавший данным требованиям никоим образом не противился. Когда у парня закончились деньги, его собеседник сообщил, что девушка скоро к нему приедет. Так и не дождавшись любвеобильной приятельницы без комплексов, горожанин обратился в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф